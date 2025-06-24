Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропов. Их используют нелегальные букмекеры и онлайн-казино

Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность для дропов.

Дропы (дропперы) – подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Их привлекают с целью избежать ответственности за перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.

Нелегальные букмекерские компании и онлайн-казино регулярно использую дропов, чтобы замаскировать реальные маршруты движения денежных средств.

Закон, подписанный президентом РФ, вводит уголовную ответственность для дропов на срок до 6 лет.

Согласно поправкам в УК, за передачу карты третьим лицам за деньги предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или ограничение свободы до 2 лет.

Для лиц, оформивших карты специально для мошенников, наказание составит до 1 млн рублей в виде штрафа, принудительные работы до 4 лет или ограничение свободы на срок до 6 лет. Для тех, кто использует чужие карты или электронные кошельки в дропперских целях, будет применено наказание в виде принудительных работ до 5 лет или лишения свободы до 6 лет.

В 2024 году крупные российские банки запустили системы дроп-мониторинга для борьбы с сомнительными транзакциями, что привело к просадке нелегального сектора азартных игр в России.

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