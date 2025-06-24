Экс-директор по маркетингу «Мелбет» Кожевников: «Новое поколение интересуется ставками, а интерес у более старшей аудитории угасает»

Бывший директор по маркетингу БК «Мелбет» Роман Кожевников высказался о российском беттинг-рынке.

– Маркетинг и стратегия какой из ЦУПИСных БК тебе ближе и почему?

– Пожалуй, это BetBoom. То, как они строят узнаваемость бренда, как не боятся инвестировать в новые направления (почти первопроходцы в РФ по киберспорту).

Есть четкое ощущение того, что они понимают, что аудитория обновляется и они это учитывают, делая акцент на эмоции и контент, ведь скорость потребления контента только растет и это нельзя не учитывать. Новое поколение уже интересуется ставками и совершает их, а интерес у более старшей аудитории угасает, – заявил Кожевников.

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