Бублик вошел в топ-10 букмекерских фаворитов «Уимблдона»-2025

Букмекеры повысили шансы Александра Бублика на «Уимблдоне»-2025.

Казахстанец обыграл Даниила Медведева и стал чемпионом турнира ATP 500 в Галле. Ранее он впервые дошел до четвертьфинала «Большого шлема» – на «Ролан Гаррос».

Бублик вошел в топ-10 фаворитов «Уимблдона». Коэффициент на него просел до 35.00. В начале июня казахстанец котировался вне первой десятки.

Бублик вернется в топ-30 ATP и будет сеяным на «Уимблдоне».

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