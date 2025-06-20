Габдуллин о водных видах спорта: «Наши спортивные события становятся с помощью букмекеров все интереснее и привлекательнее для зрителей»

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин высказался о партнерстве спортивных федераций с букмекерами.

«Мы видим, как наши спортивные события становятся с помощью букмекеров все интереснее и привлекательнее [для зрителей], каждый матч – это уже шоу.

Букмекеры научили нас качественно проводить ивенты», – признал Габдуллин.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис