Габдуллин о водных видах спорта: «Наши спортивные события становятся с помощью букмекеров все интереснее и привлекательнее для зрителей»
Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин высказался о партнерстве спортивных федераций с букмекерами.
«Мы видим, как наши спортивные события становятся с помощью букмекеров все интереснее и привлекательнее [для зрителей], каждый матч – это уже шоу.
Букмекеры научили нас качественно проводить ивенты», – признал Габдуллин.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Forbes
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