Дрейк поставил $800 тысяч на победу «Оклахомы» над «Индианой» в 6-м матче финала плей-офф

Рэпер Дрейк поставил крупную сумму на 6-й матч финальной серии плей-офф НБА.

Канадский музыкант поставил 200 тысяч долларов на победу «Оклахомы» над «Индианой» с разницей в 6-10 очков с коэффициентом 4.56 и 600 тысяч на обычную победу «Тандер» с учетом овертайма за 1.37.

Фото: соцсети Дрейка.

Общий выигрыш рэпера может составить более 1,7 миллиона долларов.

Шестой матч финальной серии состоится 20 июня, начало – в 03:30 мск.

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