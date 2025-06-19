Дрейк поставил $800 тысяч на победу «Оклахомы» над «Индианой» в 6-м матче финала плей-офф
Рэпер Дрейк поставил крупную сумму на 6-й матч финальной серии плей-офф НБА.
Канадский музыкант поставил 200 тысяч долларов на победу «Оклахомы» над «Индианой» с разницей в 6-10 очков с коэффициентом 4.56 и 600 тысяч на обычную победу «Тандер» с учетом овертайма за 1.37.
Фото: соцсети Дрейка.
Общий выигрыш рэпера может составить более 1,7 миллиона долларов.
Шестой матч финальной серии состоится 20 июня, начало – в 03:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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