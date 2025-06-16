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  • Американец Спаун сенсационно стал чемпионом US Open по гольфу. Он котировался 43-м фаворитом на титул с коэффициентом 150.00
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Американец Спаун сенсационно стал чемпионом US Open по гольфу. Он котировался 43-м фаворитом на титул с коэффициентом 150.00

Джей-Джей Спаун сенсационно для букмекеров стал победителем Открытого чемпионата США по гольфу.

Перед стартом турнира Спаун котировался лишь 43-м фаворитом на титул с коэффициентом 150.00. Лидер мирового рейтинга Скотти Шеффлер шел главным претендентом за 3.80. Победитель предыдущего US Open Брайсон Дешамбо котировался вторым за 7.00.

34-летний американец впервые в карьере выиграл мэйджор. Это всего второй титул для Спауна в PGA-туре.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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