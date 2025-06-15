0

Четверо баскетболистов пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи

Четверо баскетболистов получили пожизненный бан за организацию и участие в договорных матчах.

Куинси Тейлор, Чарльстон Доббс, Шакем Джонсон и Падиет Ван – граждане США – поучаствовали в организации минимум шести договорных игр в Британской баскетбольной лиге (BBL) в сезоне-2022/23.

В том розыгрыше баскетболисты выступали за английский клуб «Суррей Скорчерс», в конце сезона они покинули команду. Спустя год клуб прекратил свое существование.

Все четверо получили пожизненные дисквалификации, которая распространяется на все соревнования под эгидой FIBA. Еще один экс-игрок «Суррей Скорчерс» Джошуа Макфолли отстранен на 10 лет.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: City AM
Ставки на спорт
Ставки на баскетбол
Беттинг-индустрия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Флорида» вышла вперед в финале с «Эдмонтоном». Букмекеры дают 80% на победу «Пантерс» в Кубке Стэнли
1сегодня, 06:40
Агуэро проиграл $10 тысяч. Он поставил на победу «Интер Майами» в матче против «Аль-Ахли»
4сегодня, 06:23Фото
«Бавария» и «Реал» станут самыми результативными командами КЧМ-2025, считают букмекеры
1вчера, 14:34
«Шанхай» Слуцкого проиграл «Шэньчжэню», хотя котировался явным фаворитом
вчера, 13:38Видео
«Реал» и «Ман Сити» – самая вероятная пара финалистов КЧМ по версии букмекеров
4вчера, 11:28
Карпин возглавил «Динамо». 2.60 – финиширует в топ-3 РПЛ, 9.00 – выиграет Кубок России
3вчера, 08:34
Мбаппе и Холанд – фавориты на победу в бомбардирской гонке. Дембеле – в топ-5 претендентов
9вчера, 07:43
«Оклахома» победит 4-2 в финальной серии против «Индианы», считают букмекеры
вчера, 07:25
2 гола, ассист и желтая карточка: ожидания букмекеров от Месси на клубном ЧМ
213 июня, 14:11
Директор Olimpbet Гусев: «На решение о начале игры все больше влияет не только само предложение, но и сила бренда»
13 июня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» играет дома, а в составе есть очень мотивированные Месси, Суарес, Бускетс и Альба». Прогноз Максима Полтавца на матч открытия клубного ЧМ
вчера, 15:17
Бетторы БЕТСИТИ ставят на «ПСЖ» в матче с «Атлетико» на КЧМ
вчера, 14:05Промо
Бакли – явный фаворит поединка против Усмана на UFC on ESPN 69. Бой завершится досрочно, считают букмекеры
4вчера, 13:00
«Интер Майами» Месси – букмекерский фаворит против «Аль-Ахли» в матче открытия КЧМ
2вчера, 10:34
«Шанхай» Слуцкого – явный фаворит против «Шэньчжэня» в 14-м туре чемпионата Китая
1вчера, 09:37
«Индиана» выиграла все 8 матчей в этом плей-офф НБА в присутствии Кейтлин Кларк. 2.85 – продление тренда
413 июня, 14:53
BetBoom расширяет возможности для любителей NBA – в линии появились новые маркеты на статистику игроков
11 июня, 14:21Промо
В Москве состоялась светская премьера фильма «Больше чем футбол» с Алексеем Воробьевым, Иваном Охлобыстиным, Александром Самойленко и Романом Мадяновым в главных ролях
11 июня, 10:58Промо
BetBoom добавил аналитические виджеты для UFC
11 июня, 08:22Промо
Комличенко – самый вероятный автор гола в матче Беларусь – Россия. Он не забивает за сборную с 2019 года
110 июня, 14:21