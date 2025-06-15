Четверо баскетболистов пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи

Четверо баскетболистов получили пожизненный бан за организацию и участие в договорных матчах.

Куинси Тейлор, Чарльстон Доббс, Шакем Джонсон и Падиет Ван – граждане США – поучаствовали в организации минимум шести договорных игр в Британской баскетбольной лиге (BBL) в сезоне-2022/23.

В том розыгрыше баскетболисты выступали за английский клуб «Суррей Скорчерс», в конце сезона они покинули команду. Спустя год клуб прекратил свое существование.

Все четверо получили пожизненные дисквалификации, которая распространяется на все соревнования под эгидой FIBA. Еще один экс-игрок «Суррей Скорчерс» Джошуа Макфолли отстранен на 10 лет.

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