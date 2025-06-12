Гендиректор БЕТСИТИ: «Рекламодатели воспринимают букмекеров как мешок с деньгами»

Генеральный директор БЕТСИТИ Юрий Нестеров рассказал о сложностях с привлечением новых игроков.

«Привлекать игроков становится все сложнее и сложнее. Правообладатели и участники рекламного рынка воспринимают букмекеров как мешок с деньгами, регулярно выдавая желаемое за действительное.

К примеру, индексация некоторых активов идет непропорционально рынку, лидогенерации и количеству потенциальных игроков. Мы понимаем, что руководство ставит коммерции планы, которые надо перевыполнять, но порог адекватной стоимости повышен в несколько раз, что приводит к переплатам и, как следствие, просадке эффективности работы маркетинга.

Именно поэтому при рассмотрении активов мы руководствуемся своими скоринговыми моделями и глубокой аналитикой, а не интуитивной или навязываемой со стороны партнеров оценкой. В процессе переговоров мы делимся экспертизой, находя приемлемые пути решения вопросов для обеих сторон.

Инструменты привлечения игроков жестко регламентированы законом и изобретать принципиально новые не выходит, а о каких-то мелких надстройках, улучшениях и механиках вы уже знаете и видите их ежегодно», – заявил Нестеров.

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