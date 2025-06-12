BetBoom о привлечении новых клиентов: «Простых приветственных бонусов уже недостаточно. Аудитория стала более требовательной»

В пресс-службе BetBoom рассказали о сложностях с привлечением новых клиентов.

«Простых приветственных бонусов уже недостаточно – аудитория стала более требовательной, это действительно так. Мы делаем акцент на качество продукта, персонализацию, усиление ролей амбассадоров бренда и продвижение через инфлюенсеров.

Клиенты хотят не просто играть – им важны процесс, эмоции и вовлеченность. Поэтому мы выстраиваем диалог в соцсетях через спецпроекты и Telegram-каналы BetBoom и BetBoom Esports по Dota 2 и CS 2, запускаем коллаборации с брендами и представителями креативных индустрий. Яркий пример — проект FC Dynamo x MOZI J powered by BetBoom.

Мы также спонсируем медиа-турниры с участием популярных блогеров и стримеров, такие как BetBoom Media Poker и BetBoom Streamers Battle. Это дает зрителям возможность получать больше развлекательного контента от любимых инфлюенсеров и коррелирует с нашими целями: принести больше интерактива и быть ближе к сообществу.

Амбассадор BetBoom – тренер сборной России – принял участие в весенней серии игр «Что? Где? Когда?», что позволило выйти на новую для нас категорию – зрители телевизионного эфира Первого канала», – заявили в BetBoom.

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