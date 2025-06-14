«Реал» и «Ман Сити» – самая вероятная пара финалистов КЧМ по версии букмекеров

Букмекеры считают, что в финале КЧМ-2025 сыграют «Реал» и «Манчестер Сити».

На это можно поставить с коэффициентом 12.00. Второе место в списке вероятных пар финалистов разделили сразу четыре дуэта: «Бавария и «Ман Сити», «Бавария» и «ПСЖ», «Бавария» и «Реал», «Ман Сити» и «ПСЖ» – по 15.00.

Если хотя бы одна из этих команд дойдет до финала, сыграет коэффициент 3.80.

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