«Интер Майами» Месси – букмекерский фаворит против «Аль-Ахли» в матче открытия КЧМ

«Интер Майами» встретится с египетским «Аль-Ахли» в матче открытия клубного ЧМ.

«Интер», за который выступают Лионель Месси и Луис Суарес, котируется небольшим фаворитом с коэффициентом 2.16. На «Аль-Ахли» можно поставить за 3.40, на ничью – за 3.80.

«Интер Майами» идет на третьем месте в Восточной конференции МЛС. В чемпионате Египта сезон завершился в мае, «Аль-Ахли» в третий раз подряд стал чемпионом.

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