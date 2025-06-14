«Шанхай» Слуцкого – явный фаворит против «Шэньчжэня» в 14-м туре чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» встретится с «Шэньчжэнем» в 14-м туре Суперлиги Китая.

Команда Леонида Слуцкого котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.45. На победу «Шэньчжэня» можно поставить за 6.90, на ничью – за 4.70.

После 14 туров чемпионата «Шанхай» лидирует, у команды три разгромных победы подряд. «Шэньчжэнь» идет 14-м.

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