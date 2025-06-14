«Шанхай» Слуцкого проиграл «Шэньчжэню», хотя котировался явным фаворитом

«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Шэньчжэню» в 14-м туре Суперлиги Китая (1:3).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский. На 28-й минуте Андре Луис вывел шанхайцев вперед, на 36-й Чжан Юйдун сравнял счет. На 2-й добавленной минуте к первому тайму Луис забил второй гол гостей, но мяч отменили из-за нарушения правил.

На 50-й минуте Чжан Юйцзе вывел «Шэньчжэнь» вперед, на 90+5 Раде Дугалич забил третий гол хозяев.

В прематче команда Леонида Слуцкого котировалась букмекерским фаворитом с коэффициентом 1.40. На «Шэньчжэнь» давали 6.90, на победу с форой (-1,5) – 12.00.

«Шанхай» проиграл впервые за 5 матчей. Клуб продолжает лидировать в чемпионате, набрав 32 очка в 14 турах. На втором месте идет «Чэнду» с 30 очками.

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