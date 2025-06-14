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Мбаппе и Холанд – фавориты на победу в бомбардирской гонке. Дембеле – в топ-5 претендентов

Букмекеры открыли линию на лучшего бомбардира клубного ЧМ-2025.

Главными фаворитами котируются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд – на обоих дают по 5.00. Далее идут Харри Кейн (7.00), Усман Дембеле (11.00) и Серу Гирасси (13.00).

Также в топ-10 входят Лионель Месси (20.00) и Винисиус (17.00).

КЧМ стартует в ночь с 14 на 15 июня мск. 

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
logoчемпионат мира среди клубов
logoКилиан Мбаппе
logoХарри Кейн
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoЛионель Месси
logoМанчестер Сити
logoЭрлинг Холанд
logoИнтер Майами
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