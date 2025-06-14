  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Бавария» и «Реал» станут самыми результативными командами КЧМ-2025, считают букмекеры
0

«Бавария» и «Реал» станут самыми результативными командами КЧМ-2025, считают букмекеры

Букмекеры открыли линию на самую результативную команду клубного чемпионата мира-2025.

Аналитики считают, что больше всех на турнире (с учетом экстра-таймов и без серии пенальти) забьет «Бавария». На это дают коэффициент 3.20. Далее идет «Реал» (3.30).

Также в топ-5 фаворитов на звание самой результативной команды входят «Ман Сити» (4.00), «ПСЖ» (6.50) и «Челси» (10.00).

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
logoМанчестер Сити
logoЧелси
logoПСЖ
logoчемпионат мира среди клубов
logoРеал Мадрид
logoБавария
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Шанхай» Слуцкого проиграл «Шэньчжэню», хотя котировался явным фаворитом
сегодня, 13:38Видео
Бакли – явный фаворит поединка против Усмана на UFC on ESPN 69. Бой завершится досрочно, считают букмекеры
1сегодня, 13:00
«Реал» и «Ман Сити» – самая вероятная пара финалистов КЧМ по версии букмекеров
3сегодня, 11:28
«Интер Майами» Месси – букмекерский фаворит против «Аль-Ахли» в матче открытия КЧМ
3сегодня, 10:34
Карпин возглавил «Динамо». 2.60 – финиширует в топ-3 РПЛ, 9.00 – выиграет Кубок России
3сегодня, 08:34
Мбаппе и Холанд – фавориты на победу в бомбардирской гонке. Дембеле – в топ-5 претендентов
9сегодня, 07:43
«Оклахома» победит 4-2 в финальной серии против «Индианы», считают букмекеры
сегодня, 07:25
2 гола, ассист и желтая карточка: ожидания букмекеров от Месси на клубном ЧМ
2вчера, 14:11
Директор Olimpbet Гусев: «На решение о начале игры все больше влияет не только само предложение, но и сила бренда»
вчера, 13:31
ЕЦУПИС обрабатывает 500+ платежей в секунду. Через оператора проходят все пополнения и выводы баланса букмекеров в РФ
вчера, 12:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» играет дома, а в составе есть очень мотивированные Месси, Суарес, Бускетс и Альба». Прогноз Максима Полтавца на матч открытия клубного ЧМ
44 минуты назад
Бетторы БЕТСИТИ ставят на «ПСЖ» в матче с «Атлетико» на КЧМ
сегодня, 14:05Промо
«Шанхай» Слуцкого – явный фаворит против «Шэньчжэня» в 14-м туре чемпионата Китая
1сегодня, 09:37
«Индиана» выиграла все 8 матчей в этом плей-офф НБА в присутствии Кейтлин Кларк. 2.85 – продление тренда
4вчера, 14:53
BetBoom расширяет возможности для любителей NBA – в линии появились новые маркеты на статистику игроков
11 июня, 14:21Промо
В Москве состоялась светская премьера фильма «Больше чем футбол» с Алексеем Воробьевым, Иваном Охлобыстиным, Александром Самойленко и Романом Мадяновым в главных ролях
11 июня, 10:58Промо
BetBoom добавил аналитические виджеты для UFC
11 июня, 08:22Промо
Комличенко – самый вероятный автор гола в матче Беларусь – Россия. Он не забивает за сборную с 2019 года
110 июня, 14:21
BetBoom представил итоги АПЛ: 12 млн рублей выигрыша со ставки на победу «Брайтона» и лайв-одинар с кф 189!
10 июня, 13:39Промо
«Вижу уверенные 2:0 как минимум». Прогноз Андрея Савина на матч Беларусь – Россия
10 июня, 11:49