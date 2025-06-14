«Бавария» и «Реал» станут самыми результативными командами КЧМ-2025, считают букмекеры

Букмекеры открыли линию на самую результативную команду клубного чемпионата мира-2025.

Аналитики считают, что больше всех на турнире (с учетом экстра-таймов и без серии пенальти) забьет «Бавария». На это дают коэффициент 3.20. Далее идет «Реал» (3.30).

Также в топ-5 фаворитов на звание самой результативной команды входят «Ман Сити» (4.00), «ПСЖ» (6.50) и «Челси» (10.00).

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