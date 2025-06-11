Депутат Метелев: «Каждый третий лудоман в России становится бездомным. Казино всегда выигрывает»
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев высказался о проблеме лудомании в России.
«От этой болезни – лудомании – в мире страдают 350 млн человек, а каждый третий лудоман в России становится бездомным.
Все начинается с безобидных ставок на спорт, а заканчивается кредитами и разрушенной жизнью. Ведь выигрывает всегда казино», – заявил Метелев.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Гезета.ru
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