Twitch полностью запретил трансляции, связанные с азартными играми
Стриминговая платформа Twitch полностью запретила трансляции гемблинга.
Изначально платформа ввела запрет на трансляции казино и слотов, затем – на категорию «Виртуальное Казино». Согласно новым правилам, на платформе запрещен любой контент, связанный с азартными играми.
Под ограничения попали прямые трансляции с гемблинг-сайтов, продвижение платформ через баннеры, реферальные ссылки и промокоды, а также социальные и бесплатные версии игр.
Также запрещено транслировать запрещенные сайты для азартных игр: Stake, Rollbit, Duelbits, Roobet, Blaze и Gamdom.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Twitch
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