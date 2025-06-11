Twitch полностью запретил трансляции, связанные с азартными играми

Стриминговая платформа Twitch полностью запретила трансляции гемблинга.

Изначально платформа ввела запрет на трансляции казино и слотов, затем – на категорию «Виртуальное Казино». Согласно новым правилам, на платформе запрещен любой контент, связанный с азартными играми.

Под ограничения попали прямые трансляции с гемблинг-сайтов, продвижение платформ через баннеры, реферальные ссылки и промокоды, а также социальные и бесплатные версии игр.

Также запрещено транслировать запрещенные сайты для азартных игр: Stake, Rollbit, Duelbits, Roobet, Blaze и Gamdom.

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