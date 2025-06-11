9,5 млрд рублей – целевые отчисления букмекеров за 1-й квартал 2025 года

Букмекеры заплатили 9,5 миллиарда рублей в качестве целевых отчислений в 1-м квартале 2025 года.

Этот показатель на 17,3% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Рекорд по сумме целевых отчислений принадлежит 4-му кварталу прошлого года – 9,6 миллиарда рублей.

На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2%.

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