Эми Мартинес перейдет в «МЮ», считают букмекеры. В списке вариантов также «Атлетико» и саудовская лига
Эмилиано Мартинес может покинуть «Астон Виллу» в это межсезонье.
Букмекеры считают, что 32-летний голкипер сборной Аргентины перейдет в «Манчестер Юнайтед», на это дают коэффициент 2.00. Вторым фаворитом на вратаря котируется «Атлетико» (4.00).
Также аналитики не исключают переход Мартинеса в любой клуб из Саудовской Аравии (7.00), Германии (13.00) или Южной Америки (13.00).
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Опубликовала: Венера Кравченко
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