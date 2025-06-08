  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Эми Мартинес перейдет в «МЮ», считают букмекеры. В списке вариантов также «Атлетико» и саудовская лига
10

Эми Мартинес перейдет в «МЮ», считают букмекеры. В списке вариантов также «Атлетико» и саудовская лига

Эмилиано Мартинес может покинуть «Астон Виллу» в это межсезонье.

Букмекеры считают, что 32-летний голкипер сборной Аргентины перейдет в «Манчестер Юнайтед», на это дают коэффициент 2.00.  Вторым фаворитом на вратаря котируется «Атлетико» (4.00).

Также аналитики не исключают переход Мартинеса в любой клуб из Саудовской Аравии (7.00), Германии (13.00) или Южной Америки (13.00).

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
возможные трансферы
Ставки на футбол
logoАстон Вилла
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная Аргентины по футболу
logoЭмилиано Мартинес
Ставки на спорт
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАтлетико
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Уэльс за 3 года выиграл один матч по угловым на выезде. Букмекеры уверены, что тренд продлится с Бельгией
121 минуту назад
Правительство не поддержало законопроект о повышении отчислений букмекеров с 2% до 3%
20сегодня, 13:52
Уэльс на проигрывает 9 матчей подряд, у Бельгии 1 победа в 8 играх. 2.75 – валлийцы не уступят
1сегодня, 13:28
Президент «Лиги Ставок» о букмекерском рынке РФ: «В этом году ожидаем рост на 15-25%. Не секрет, что негативно может повлиять нелегальный рынок»
сегодня, 12:48
Более 100 млн пользователей посетили сайты российских БК в мае – лучший показатель в 2025-м
сегодня, 12:34
Баскетбольный «Фенербахче» выиграл все 18 матчей против «Бахчешехира». 1.70 – очередная победа
сегодня, 11:55
33% россиян негативно относятся к рекламе букмекеров, 9% – крайне положительно (РБ)
сегодня, 11:24
«Чем больше ограничений и запретов – тем ниже темпы роста букмекеров». Директор Olimpbet Гусев о регулировании беттинг-индустрии в России
сегодня, 10:43
BetBoom: «В обществе есть определенный скепсис в отношении ставок. Чаще всего он возникает из-за недостатка информирования»
сегодня, 09:54
Северная Македония не проигрывает 9 матчей подряд. 4.00 – Казахстан победит и прервет серию
сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Третий сезон турнира по гольфу «Кубок Лиги Ставок» стартует в Завидово
59 минут назадПромо
Лига Добра и Федерация хоккея России зажгут новые звезды спорта в Ульяновске
сегодня, 09:39Промо
«Лига Ставок» получила четыре награды на «Серебряном Меркурии»
сегодня, 08:21Промо
Новый Джекпот «Лиги Ставок» — результаты за 19 дней
сегодня, 07:12Промо
«Обе команды летают вперед и любят придумывать себе проблемы в обороне». Кирилл Бельский сделал прогноз на финал Лиги наций
вчера, 17:00
Сборная Испании – явный фаворит у букмекеров против Португалии в финале Лиги наций
вчера, 07:45
У Германии и Франции равные шансы в матче за 3-е место в Лиге Наций, считают букмекеры
1вчера, 06:17
Синнер – фаворит против Алькараса в финале «Ролан Гаррос». Итальянец проиграл ему четыре последних матча
11вчера, 06:04
Двалишвили – явный фаворит титульного боя против О’Мэлли у букмекеров
37 июня, 18:25
Португалия – Испания: бетторы БЕТСИТИ выбрали фаворита финала Лиги наций
7 июня, 15:03Промо