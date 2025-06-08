Эми Мартинес перейдет в «МЮ», считают букмекеры. В списке вариантов также «Атлетико» и саудовская лига

Эмилиано Мартинес может покинуть «Астон Виллу» в это межсезонье.

Букмекеры считают, что 32-летний голкипер сборной Аргентины перейдет в «Манчестер Юнайтед», на это дают коэффициент 2.00. Вторым фаворитом на вратаря котируется «Атлетико» (4.00).

Также аналитики не исключают переход Мартинеса в любой клуб из Саудовской Аравии (7.00), Германии (13.00) или Южной Америки (13.00).

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