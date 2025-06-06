Букмекеры начали принимать ставки на то, что Дональд Трамп посадит Илона Маска в тюрьму
Миллиардер Илон Маск поругался с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее бизнесмен назвал «отвратительной мерзостью» проект бюджета США, предложенный Трампом. В частности, документ предусматривает сокращение налоговых кредитов на электромобили – от этого пострадает компания Маска Tesla.
В соцсетях Илон поддержал объявление импичмента президенту и заявил, что без его поддержки Трамп не выиграл бы президентские выборы.
Криптовалютный букмекер Polymarket отрыл 21 линию на исход конфликта между Трампом и Маском.
Так, с вероятностью в 5% президент США посадит миллиардера в тюрьму до конца 2025 года. 33% - Дональд и Илон публично помирятся до следующей пятницы.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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