«Наши законодатели выбрали только один объект борьбы против игорного бизнеса – легальных букмекеров». Николай Оганезов о нелегальном беттинге

Советник гендиректор БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался о нелегальном букмекерском рынке в России.

По оценке «Рейтинга Букмекеров», объем ставок у офшорных компаний в 2024 году увеличился на 57% и достиг 1,21 триллиона рублей. При этом его доля в общем обороте снизилась по сравнению с 2023-м с 19,1% до 17,6%.

«Данные цифры не вызывают особого доверия. За последние 3 года запросы в российских поисковых системах на предмет предложений нелегальных онлайн-казино составляют около 600 млн запросов, что в 3 раза больше запросов россиян по поиску отечественных легальных операторов, поэтому клиентский спрос здесь очевиден.

Чтобы действительно достичь позитивного результата необходимо, в первую очередь, максимально жесткие инициативы направлять на борьбу именно против нелегального бизнеса и широкого распространения его рекламы, а не как сейчас, когда наши законодатели выбрали для себя только один объект борьбы против игорного бизнеса – легальных букмекеров, игнорируя проблему развития именно нелегального сектора игорного бизнеса.

На самом деле самый эффективный способ борьбы с нелегальным бизнесом – это создание таких условий для россиян, чтобы им было проще, выгоднее и удобнее ставить именно у легальных российских букмекеров», – заявил Оганезов.

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