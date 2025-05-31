Антони останется в «Бетисе», уверены букмекеры. 9.00 – вернется в «МЮ»

Букмекеры предположили, куда перейдет Антони этим летом.

Бразилец принадлежит «Манчестер Юнайтед». Зимой «Бетис» арендовал его на полгода.

Букмекеры дают коэффициент 1.50, что Антони останется в «Бетисе». Возвращение вингера в «МЮ» оценивается в 9.00.

Клуб Антони после летнего трансферного окна:

1. «Бетис» – 1.50;

2. «Атлетико» – 5.00;

3. «Ювентус» – 5.00;

4. «Реал Сосьедад» – 7.00;

5. Любой клуб Саудовской Аравии – 7.00;

6. «Манчестер Юнайтед» – 9.00.

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