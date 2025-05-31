Антони останется в «Бетисе», уверены букмекеры. 9.00 – вернется в «МЮ»
Букмекеры предположили, куда перейдет Антони этим летом.
Бразилец принадлежит «Манчестер Юнайтед». Зимой «Бетис» арендовал его на полгода.
Букмекеры дают коэффициент 1.50, что Антони останется в «Бетисе». Возвращение вингера в «МЮ» оценивается в 9.00.
Клуб Антони после летнего трансферного окна:
1. «Бетис» – 1.50;
2. «Атлетико» – 5.00;
3. «Ювентус» – 5.00;
4. «Реал Сосьедад» – 7.00;
5. Любой клуб Саудовской Аравии – 7.00;
6. «Манчестер Юнайтед» – 9.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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