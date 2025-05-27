Российские казино попросили Павла Дурова вывести их из «теневого бана» в Telegram

АИРИС призвала Павла Дурова вывести российские наземные казино из «теневого бана» в Telegram.

Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) опубликовала открытое письмо основателю мессенджера Павлу Дурову с предложением создать в платформе отдельную категорию «Игорные зоны РФ».

По данным АИРИС, официальные телеграм-каналы игорных зон не отображаются в поиске мессенджера из-за «теневого бана».

«Уважаемый Павел Валерьевич!

Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) объединяет ключевых операторов игорных зон России, призвана способствовать развитию внутреннего туризма, в том числе событийного, в Российской Федерации и осуществлять защиту интересов участников ассоциации.

Членами АИРИС являются: игорная зона «Красная Поляна» (Сочи), игорная зона «Янтарная» (Калининград), игорная зона «Сибирская монета» (Алтай), игорная зона «Приморье» (Владивосток). Работа АИРИС основана на принципах открытости и прозрачности, которых придерживается современный игорный бизнес России.

Члены Ассоциации регулярно публикуют данные о посещаемости (2,1 млн гостей за 2024 год), налоговых отчислениях (2,6 млрд рублей за 2024 год), доходах и инвестиционных проектах. Все члены АИРИС повышают осведомленность общественности о стратегии ответственной игры и способах принятия разумных решений в процессе игры.

Легальные игорные зоны — это регулируемые государством кластеры, работающие в строгом соответствии с российским законодательством. Они являются ключевыми налогоплательщиками в своих регионах, создают тысячи рабочих мест с развитой корпоративной культурой и социальными гарантиями.

Игорные зоны трансформировались в мультифункциональные развлекательные центры, где основное внимание отдается неигровым активностям: концертам, гастрономическим, спортивным и музыкальным фестивалям, спортивным шоу, театральным постановкам и спа-программам. За прошлый год сумма неигровых доходов превысила 1 млрд рублей.

Однако сегодня мы сталкиваемся с проблемой, которая ограничивает наши возможности: официальные Telegram-каналы игорных зон не отображаются в поиске мессенджера Telegram.

Из-за низкой ротации и так называемого «теневого бана» внутри приложения Telegram сторонние сервисы для аналитики относят официальные каналы игорных зон к категории «букмекерство», что не соответствует действительности. Игорные зоны не принимают ставки на спортивные события и не связаны с онлайн-гемблингом — их миссия заключается в создании безопасных оффлайн-пространств для культурного, гастрономического и событийного туризма.

В связи с этим просим руководство мессенджера Telegram рассмотреть возможность создания отдельной категории — «Игорные зоны РФ», чтобы пользователи платформы Telegram могли находить официальные каналы игорных зон без дополнительных препятствий. Это позволит:

1. Исключить ассоциации с запрещенными в РФ онлайн-казино;

2. Повысить информированность пользователей об устройстве легального игорного бизнеса, чтобы исключить обращения к незаконным и подпольным аналогам;

3. Упростить доступ гостей к официальной информации о концертах, фестивалях и акциях;

4. Поддержать стремление игорных зон в развитии событийного туризма.

Мы готовы предоставить дополнительные материалы для подтверждения легальности и социально-экономической значимости нашей деятельности. Убеждены, что конструктивный диалог поможет Telegram укрепить позиции как платформы, поддерживающей ответственный бизнес. Будем рады обсудить любые инициативы», – говорится в открытом письме АИРИС.

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