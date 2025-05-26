Касаткина 9 лет подряд выходит во 2-й раунд «Ролан Гаррос». 1.42 – победит Синякову на старте турнира

Дарья Касаткина встретится с Катериной Синяковой в 1-м раунде «Ролан Гаррос».

Представительница Австралии, до конца марта этого года представлявшая Россию, добиралась до 2-го раунда в каждом из 9 последних розыгрышей турнира.

Букмекеры ожидают, что тренд Касаткиной продлится. На победу над Синяковой дают коэффициент 1.42, на ее соперницу – 2.87.

Матч состоится 26 мая и начнется в 16:00 мск.

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