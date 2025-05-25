«Атлетик» не проигрывает дома в Ла Лиге с августа 2024 года. 1.70 – не уступит «Барселоне»

«Барселона» сыграет в гостях с «Атлетиком» в 38-м туре Ла Лиги.

«Барселона» – фаворит с коэффициентом 2.23. На хозяев букмекеры дают 3.10, на ничью – 4.00.

«Атлетик» не проигрывает дома в Ла Лиге 15 матчей подряд. Последнее поражение было 31 августа 2024-го – от «Атлетико» (0:1).

Если «Атлетик» как минимум не проиграет «Барселоне», зайдет коэффициент 1.70.

Матч пройдет 25 мая. Начало – в 22:00 мск.

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