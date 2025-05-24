«Сандерленд» вышел в АПЛ. Перед сезоном команда не входила в топ-10 фаворитов Чемпионшипа, а также считалась андердогом в финале против «Шеффилда»
«Сандерленд» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в финале за выход в АПЛ (2:1).
«Сандерленд» попал в плей-офф Чемпионшипа, так как финишировал четвертым в таблице. При этом перед сезоном команда шла вне топ-10 букмекерских фаворитов. На «Сандерленд» давали коэффициент 30.00.
В плей-офф за выход в АПЛ команда котировалась второй среди четырех участников (3.60). В финале против «Шеффилда» «Сандерленд» считался андердогом: выход в Премьер-лигу оценивали в 2.14.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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