«Сандерленд» вышел в АПЛ. Перед сезоном команда не входила в топ-10 фаворитов Чемпионшипа, а также считалась андердогом в финале против «Шеффилда»

«Сандерленд» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в финале за выход в АПЛ (2:1).

«Сандерленд» попал в плей-офф Чемпионшипа, так как финишировал четвертым в таблице. При этом перед сезоном команда шла вне топ-10 букмекерских фаворитов. На «Сандерленд» давали коэффициент 30.00.

В плей-офф за выход в АПЛ команда котировалась второй среди четырех участников (3.60). В финале против «Шеффилда» «Сандерленд» считался андердогом: выход в Премьер-лигу оценивали в 2.14.

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