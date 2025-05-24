«Шеффилд» – букмекерский фаворит против «Сандерленда» в финале за выход в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд» в финале разыграют право выступать в АПЛ в сезоне-2025/26.

«Шеффилд» – букмекерский фаворит. На победу команды в основное время дают коэффициент 2.50. На «Сандерленд» можно поставить за 3.30, на ничью – за 2.90.

Итоговый успех «Шеффилда» оценивается в 1.71. На выход «Сандерленда» в АПЛ предлагается коэффициент 2.14.

Матч состоится 24 мая на «Уэмбли». Начало – в 17:01 мск.

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