«Шеффилд» – букмекерский фаворит против «Сандерленда» в финале за выход в АПЛ
«Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд» в финале разыграют право выступать в АПЛ в сезоне-2025/26.
«Шеффилд» – букмекерский фаворит. На победу команды в основное время дают коэффициент 2.50. На «Сандерленд» можно поставить за 3.30, на ничью – за 2.90.
Итоговый успех «Шеффилда» оценивается в 1.71. На выход «Сандерленда» в АПЛ предлагается коэффициент 2.14.
Матч состоится 24 мая на «Уэмбли». Начало – в 17:01 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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