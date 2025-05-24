«Наполи» стал чемпионом Италии. Перед сезоном команда Конте считалась четвертым фаворитом у букмекеров, «Интер» котировался первым
«Наполи» стал чемпионом Италии.
Команда Антонио Конте обыграла «Кальяри» в 38-м туре Серии А (2:0) и завершила сезон на первом месте в таблице, опередив «Интер» на одно очко.
Перед сезоном «Наполи» считался только четвертым фаворитом у букмекеров. На чемпионство неаполитанцев давали коэффициент 8.00.
«Интер» котировался явным фаворитом за 1.72. Вторым шел «Ювентус» (5.00), третьим – «Милан» (7.50).
Как «Интер» проиграл в Италии вообще все: был фаворитом везде, кэф падал до 1.01
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Опубликовала: Венера Кравченко
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