«Наполи» станет чемпионом Италии, если победит «Кальяри». Вероятность успеха – 83%
Сегодня определится чемпион Италии сезона-2024/25.
«Наполи» лидирует в турнирной таблице с 79 очками, опережая «Интер» на один балл.
В случае домашней победы над «Кальяри» клуб из Неаполя выиграет Серию А. На успех «Наполи» дают коэффициент 1.20, что соответствует вероятности в 83%.
«Интер» станет чемпионом, если обыграет «Комо» на выезде за 1.69, а «Наполи» не победит «Кальяри» (4.90). Суммарный коэффициент – 8.28, или 12%.
В случае ничьей в матче «Интера» с «Комо» и поражения «Наполи» от «Кальяри» будет сыгран «золотой матч».
Обе встречи состоятся 23 мая и начнутся в 21:45 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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