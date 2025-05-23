«Наполи» станет чемпионом Италии, если победит «Кальяри». Вероятность успеха – 83%

Сегодня определится чемпион Италии сезона-2024/25.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице с 79 очками, опережая «Интер» на один балл.

В случае домашней победы над «Кальяри» клуб из Неаполя выиграет Серию А. На успех «Наполи» дают коэффициент 1.20, что соответствует вероятности в 83%.

«Интер» станет чемпионом, если обыграет «Комо» на выезде за 1.69, а «Наполи» не победит «Кальяри» (4.90). Суммарный коэффициент – 8.28, или 12%.

В случае ничьей в матче «Интера» с «Комо» и поражения «Наполи» от «Кальяри» будет сыгран «золотой матч».

Обе встречи состоятся 23 мая и начнутся в 21:45 мск.

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