«Даллас» разгромил «Эдмонтон» (6:3), проигрывая 1:3 в начале третьего периода. На камбэк давали 8.00

«Даллас» обыграл «Эдмонтон» (6:3) в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли.

«Старс» проигрывали 1:3 в начале третьего периода. В лайве на камбэк «Далласа» давали коэффициент 8.00, что соответствовало вероятности в 12%.

Примечательно, что хозяева забросили три шайбы подряд на старте третьего периода, играя в большинстве.

Второй матч полуфинальной серии состоится 24 мая.

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