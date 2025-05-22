  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Даллас» разгромил «Эдмонтон» (6:3), проигрывая 1:3 в начале третьего периода. На камбэк давали 8.00
1

«Даллас» разгромил «Эдмонтон» (6:3), проигрывая 1:3 в начале третьего периода. На камбэк давали 8.00

«Даллас» обыграл «Эдмонтон» (6:3) в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли.

«Старс» проигрывали 1:3 в начале третьего периода. В лайве на камбэк «Далласа» давали коэффициент 8.00, что соответствовало вероятности в 12%.

Примечательно, что хозяева забросили три шайбы подряд на старте третьего периода, играя в большинстве.

Второй матч полуфинальной серии состоится 24 мая.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoДаллас
logoКубок Стэнли
Ставки на хоккей
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
logoЭдмонтон
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Новый игрок стоит от 5 до 25 тысяч рублей». «Балтбет» о расходах на привлечение бетторов
сегодня, 10:27
«МЮ» установит антирекорд по домашним поражениям за сезон АПЛ, если проиграет «Астон Вилле». Клуб из Бирмингема – явный фаворит за 1.75
1сегодня, 10:09
«Реал» – главный претендент на чемпионство в Испании в сезоне-2025/26. В последний раз букмекеры считали «Барсу» фаворитом Ла Лиги в 2019-м
52сегодня, 09:21
PARI о бетторах: «Движемся к тому, что букмекерский рынок превратится в перетягивание клиентов»
сегодня, 08:50
Швеция стала фаворитом ЧМ-2025 после сенсационного вылета Канады. Швейцария – 2-я, США – 3-и, Дания – 4-я
4сегодня, 08:32
«Флорида» разгромила «Каролину» (5:0) и повела 2-0. На камбэк «Харрикейнс» в серии дают 18%
сегодня, 07:58
Дания сенсационно победила Канаду (2:1) на хоккейном ЧМ, уступая за 2 минуты до конца игры. В лайве на камбэк давали 249.00
2сегодня, 07:42
23% европейских школьников от 15 до 16 лет хотя бы раз играли в азартные игры в 2024-м
вчера, 14:37
BetBoom о замедлении ютуба: «Он остается важной платформой для рекламы, но требует большей гибкости. Shorts стал новым инструментом»
вчера, 14:18
Клубы из Бундеслиги выиграли 11 из 12 последних стыков с командами из второй лиги. Букмекеры считают, что в этом сезоне тренд прервется
1вчера, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» и БЕТСИТИ организовали футбольный Weekend на матче с «Торпедо»
вчера, 09:40Промо
«Нынешние Макдэвид и Драйзайтль уже не настолько неудержимы». Прогноз Юрия Безуглого на матч «Даллас» – «Эдмонтон»
21 мая, 20:05
«Тоттенхэм» побеждает «МЮ» после первого тайма – 1:0. В перерыве на камбэк «Юнайтед» дают 33%
21 мая, 19:57
Кто возьмет трофей ЛЕ – «МЮ» или «Тоттенхэм»? Амбассадоры BetBoom Павел Погребняк и Никита Ковальчук поделились мыслями по поводу английского финала
21 мая, 17:55Промо
«Тоттенхэм» подходит к финалу в более плачевном состоянии, чем «МЮ». Прогноз Кирилла Бельского на финал Лиги Европы
21 мая, 16:50
«Команды завершают сезон в похожей форме: ужасны в АПЛ, но разносят в Лиге Европы». Прогноз Антона Фадина на матч «Тоттенхэм» – «МЮ»
21 мая, 15:13
«МЮ» более 5 лет не проигрывает «Тоттенхэму» по желтым карточкам. В 11 из 12 последних матчей «Юнайтед» получил больше предупреждений
121 мая, 10:52
16 первых периодов подряд на арене «Локомотива» завершились максимум с одной шайбой. 1.65 – продление тренда
21 мая, 10:26
«Тоттенхэм» – «Ман Юнайтед»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита финала Лиги Европы
21 мая, 10:15Промо
«Челябинцы доказали, что имеют характер и могут перевернуть даже самый сложный матч». Прогноз Артема Серикова на «Локомотив» – «Трактор»
21 мая, 09:55