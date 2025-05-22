«Даллас» разгромил «Эдмонтон» (6:3), проигрывая 1:3 в начале третьего периода. На камбэк давали 8.00
«Даллас» обыграл «Эдмонтон» (6:3) в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли.
«Старс» проигрывали 1:3 в начале третьего периода. В лайве на камбэк «Далласа» давали коэффициент 8.00, что соответствовало вероятности в 12%.
Примечательно, что хозяева забросили три шайбы подряд на старте третьего периода, играя в большинстве.
Второй матч полуфинальной серии состоится 24 мая.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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