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  • Законопроект о повышении отчислений букмекеров с 2% до 3% и минимального порога отчислений с 30 до 40 млн рублей внесен в Госдуму
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Законопроект о повышении отчислений букмекеров с 2% до 3% и минимального порога отчислений с 30 до 40 млн рублей внесен в Госдуму

Законопроект о повышении целевых отчислений букмекеров с 2% до 3% внесен в Госдуму.

Соответствующую инициативу внесли депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду». Также они предложили увеличить минимальный порог целевых отчислений для каждого букмекера с 30 до 40 миллионов рублей.

«В условиях роста оборотов игорного бизнеса и увеличения его экономического влияния, существующие нормы не позволяют обеспечить адекватный уровень перераспределения доходов в пользу социальной сферы.

Предлагаемые изменения увеличивают размер целевых отчислений до 3 процентных пункта, а также устанавливают минимальную сумму выплат в размере не менее 40 млн рублей. Данный механизм учитывает рост доходности букмекерской отрасли», – говорится в пояснительной записке к документу.

На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки. В декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил увеличить целевые отчисления с 2% до 2,5% к 2028 году.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт Госдумы
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