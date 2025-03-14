BetBoom стал титульным партнером «Спартака-Нальчика»
«Спартак-Нальчик» и букмекерская компания BetBoom заключили соглашение о сотрудничестве.
Букмекер стал титульным партнером клуба из Второй лиги.
«Мы очень рады заключить соглашение о сотрудничестве с одной из самых крупных букмекерских компаний России. В нашем регионе очень любят футбол, и мы благодарны BetBoom за поддержку главной футбольной команды республики.
С нетерпением ждем начала совместной работы. Уверен, это сотрудничество даст импульс для достижения новых побед нашей родной команды», – заявил руководитель команды Александр Заруцкий.
«Спартак-Нальчик» занял 13-е место по итогам сезона Второй лиги Б.
Букмекеры за 15 лет почти не ошибались в прогнозе чемпиона «Ф-1». Кого уже короновали в этом году?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Спартака-Нальчика»
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