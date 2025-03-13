«Реал» выбьет «Арсенал», «Барселона» уверенно пройдет «Боруссию»: букмекеры определились с фаворитами 1/4 финала ЛЧ
Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.
Букмекеры определились с фаворитами пар на проход в полуфинал турнира:
«Бавария» (1.56 – проход в 1/2 финала) – «Интер» (2.55)
«Арсенал» (2.00) – «Реал» (1.86)
«Барселона» (1.26) – «Боруссия» Д (4.20)
«ПСЖ» (1.30) – «Астон Вилла» (3.70)
Первые матчи пройдут 8 апреля, ответные – 15 апреля.
Букмекеры за 15 лет почти не ошибались в прогнозе чемпиона «Ф-1». Кого уже короновали в этом году?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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