«Реал» выбьет «Арсенал», «Барселона» уверенно пройдет «Боруссию»: букмекеры определились с фаворитами 1/4 финала ЛЧ

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.

Букмекеры определились с фаворитами пар на проход в полуфинал турнира:

«Бавария» (1.56 – проход в 1/2 финала) – «Интер» (2.55)

«Арсенал» (2.00) – «Реал» (1.86)

«Барселона» (1.26) – «Боруссия» Д (4.20)

«ПСЖ» (1.30) – «Астон Вилла» (3.70)

Первые матчи пройдут 8 апреля, ответные – 15 апреля.

Ставки на Спортсе

Букмекеры за 15 лет почти не ошибались в прогнозе чемпиона «Ф-1». Кого уже короновали в этом году?