Букмекеры не верят, что «Атлетико» пройдет «Реал». На камбэк команды Симеоне дают 31%

«Атлетико» примет «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая игра на «Сантьяго Бернабеу» завершилась победой команды Карло Анчелотти со счетом 2:1.

Перед ответной встречей на проход «Реала» дают коэффициент 1.39. На камбэк «Атлетико» можно поставить за 3.20, что соответствует вероятности в 31%.

Матч состоится 12 марта и начнется в 23:00 мск.

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