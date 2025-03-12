Букмекеры не верят, что «Атлетико» пройдет «Реал». На камбэк команды Симеоне дают 31%
«Атлетико» примет «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первая игра на «Сантьяго Бернабеу» завершилась победой команды Карло Анчелотти со счетом 2:1.
Перед ответной встречей на проход «Реала» дают коэффициент 1.39. На камбэк «Атлетико» можно поставить за 3.20, что соответствует вероятности в 31%.
Матч состоится 12 марта и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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