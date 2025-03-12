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20 000 000 и путешествия в розыгрыше Весенний Boom

Совсем скоро начнется пора отпусков и отличного настроения. Настроиться на весну помогает BetBoom своим новым конкурсом «Весенний Boom» для всех клиентов. Успейте поучаствовать за две недели. 3 000 призовых мест и 3 путешествия. общий призовой фонд эквивалентен 20 000 000.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться авторизоваться на сайте BetBoom, перейти на страницу конкурса, нажать на кнопку «Принять участие» и получать купоны за ставки. 1 купон равен 1000 баллам. Конкурс действует с 10 по 23 марта.

В разделах «Спорт» и «Кибер» учитываются ставки с коэффициентом от 1.3.

В разделах «Спорт» и «Кибер» не учитываются события, по которым был произведен возврат, выкуп или отмена ставки.

Ставки должны быть совершены и рассчитаны в период проведения акции.

Сроки акции: 10.03.25 (15:00) – 23.03.25 (23:59)

Призовые места:

1 место – путешествие (сертификат на 500 000) или 500 000 фрибетов

2 место – путешествие (сертификат на 350 000) или 350 000 фрибетов

3 место – путешествие (сетификат на 250 000) 250 000 фрибетов

4-15 места – 100 000 фрибетов

16-150 место – 50 000 фрибетов

150 – 500 место – 10 000 фрибетов

501 – 1000 место – 5 000 фрибетов

1001 – 3000 место – 2 500 фрибетов

Подведение итогов будет производиться 25.03.2025 в 15:00 (мск).

натив
Ставки на спорт
BetBoom
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