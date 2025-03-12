В Индонезии за полгода заблокировали более 1 миллиона гемблинг-ресурсов. В стране запрещены азартные игры
Власти Индонезии ведут активную борьбу с рекламой азартных игры.
По данным местных властей, с октября 2024-го по март 2025-го было заблокировано 1,12 миллиона гемблинг-ресурсов. Более миллиона заблокированных IP-адресов были связаны с публикациями в соцсетях.
Отмечается, что с этого года надзорные органы внедряют искусственный интеллект для помощи в выявлении и блокировке запрещенного контента.
Напомним, в Индонезии запрещены любые виды азартных игр.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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