В Индонезии за полгода заблокировали более 1 миллиона гемблинг-ресурсов. В стране запрещены азартные игры

Власти Индонезии ведут активную борьбу с рекламой азартных игры.

По данным местных властей, с октября 2024-го по март 2025-го было заблокировано 1,12 миллиона гемблинг-ресурсов. Более миллиона заблокированных IP-адресов были связаны с публикациями в соцсетях.

Отмечается, что с этого года надзорные органы внедряют искусственный интеллект для помощи в выявлении и блокировке запрещенного контента.

Напомним, в Индонезии запрещены любые виды азартных игр.

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