«Ливерпуль» вылетел из ЛЧ, проиграв «ПСЖ» в серии пенальти на «Энфилде». На камбэк парижан после первого матча давали 28%
«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов, победив в серии пенальти на «Энфилде».
Основное и дополнительное время ответного матча 1/8 финала ЛЧ завершилось со счетом 1:0 в пользу парижан. В серии пенальти точнее оказался «ПСЖ» – 4:1.
После победы «Ливерпуля» в первом матче на проход «ПСЖ» в четвертьфинал давали коэффициент 3.60, что соответствовало вероятности в 28%.
Парижане сыграют в 1/4 финала с победителем пары «Астон Вилла» – «Брюгге».
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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