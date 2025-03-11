GRAND PRIX Лига Ставок Private Betting 2025: 50 миллионов рублей на кону

Лига Ставок Private Betting объявляет о запуске престижной клубной гонки GRAND PRIX с общим призовым фондом в 50 миллионов рублей. Мероприятие рассчитано на три этапа и продлится до конца 2025 года.

Участников ждут захватывающие соревнования в формате весеннего, летнего и осеннего циклов, где каждый сможет проявить свои навыки и побороться за внушительный денежный приз в размере 50 миллионов рублей. Принять участие в акции можно в двух премиальных клубах сети, в Москве, по адресу Большой Путинковский переулок, д. 5 и Рублёво-Успенское шоссе, д. 71.

Клуб Серьезных Игроков – это элитное закрытое комьюнити для самых состоятельных и экспертных игроков, а также – программа привилегий для VIP-игроков «Лиги ставок». VIP-сервис включает эксклюзивные условия, индивидуальный подход и особые условия обслуживания, а также дает клиентам возможность участвовать в закрытых спортивных турнирах, получать персональную линию, а также посещать закрытые вечеринки. Больше информации здесь: https://www.ligastavok.ru/actions/grand-prix-liga-stavok-private-betting-2025. Не упустите шанс стать победителем престижного турнира!