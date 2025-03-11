«Ливерпуль» проигрывает «ПСЖ» после первого тайма, но остается фаворитом на выход в 1/4 финала ЛЧ

«ПСЖ» побеждает «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, перерыв).

Единственный гол на «Энфилде» в первом тайме забил форвард парижан Усман Дембеле.

«ПСЖ» сравнял счет по сумме двух матчей (1:1), однако фаворитом на выход в 1/4 финала у букмекеров остается «Ливерпуль» (1.59). На проход парижан дают 2.45.

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