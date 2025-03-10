«Спартак» перестал быть главным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке у букмекеров после 1:2 с «Рубином». Коэффициент на титул москвичей поднялся с 3.10 до 5.50

Букмекеры изменили котировки на итоги сезона РПЛ после матчей 20-го тура.

«Зенит» после победы над «Факелом» (2:0) укрепился в статусе главного претендента на чемпионство – коэффициент на титул петербуржцев упал с 2.05 до 1.80.

«Спартак» из-за поражения в игре с «Рубином» (1:2) опустился на третье место в турнирной таблице и перестал быть главным конкурентом «Зенита» у букмекеров. На титул красно-белых дают 5.50 вместо 3.10 после предыдущего тура.

На второе место в таблице и у букмекеров переместился «Краснодар» – на чемпионство клуба можно поставить за 3.60.

Чемпион России в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 1.80

2. «Краснодар» – 3.60

3. «Спартак» – 5.50

4. «Динамо» – 15.00

5. «Локомотив» – 50.00

6. ЦСКА – 250.00

7-8. «Ростов» – 1000.00

7-8. «Рубин» – 1000.00

9-10. «Акрон» – 3500.00

9-10. «Крылья Советов» – 3500.00

Остальные – от 5000.00

Ставки на Спортсе

Как поражение ударило по шансам «Спартака» на чемпионство