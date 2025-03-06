«Барселона» стала фаворитом Лиги чемпионов после первых матчей 1/8 финала. «Реал» – 2-й у букмекеров, «Ливерпуль» – 3-й
Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов после первых матчей 1/8 финала.
Главным фаворитом на победу в турнире стала «Барселона», вдесятером обыгравшая на выезде «Бенфику» (1:0). На трофей каталонского дают коэффициент 4.50.
Вторым у букмекеров котируется «Реал» (5.00), третьим – «Ливерпуль» (5.50).
Победитель ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Барселона» – 4.50
2. «Реал» – 5.00
3. «Ливерпуль» – 5.50
4-5. «Арсенал» – 7.00
4-5. «Бавария» – 7.00
6. «Интер» – 12.00
7. «ПСЖ» – 17.00
8. «Атлетико» – 30.00
Остальные – от 60.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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