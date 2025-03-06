«Барселона» стала фаворитом Лиги чемпионов после первых матчей 1/8 финала. «Реал» – 2-й у букмекеров, «Ливерпуль» – 3-й

Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов после первых матчей 1/8 финала.

Главным фаворитом на победу в турнире стала «Барселона », вдесятером обыгравшая на выезде «Бенфику» (1:0). На трофей каталонского дают коэффициент 4.50.

Вторым у букмекеров котируется «Реал» (5.00), третьим – «Ливерпуль » (5.50).

Победитель ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Барселона» – 4.50

2. «Реал » – 5.00

3. «Ливерпуль» – 5.50

4-5. «Арсенал » – 7.00

4-5. «Бавария» – 7.00

6. «Интер» – 12.00

7. «ПСЖ» – 17.00

8. «Атлетико» – 30.00

Остальные – от 60.00.

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