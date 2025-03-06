Дмитрий Свищев: «Некоторые федерации получают миллиарды, а есть такие, которые получают десятки тысяч рублей. Это несправедливое распределение средств букмекеров»

Депутат ЛДПР Дмитрий Свищев высказался о создании Российского спортивного фонда (РСФ).

Ранее в Госдуму был внесен законопроект относительно РСФ. Фонд аккумулирует целевые отчисления от букмекеров, полученные от ставок на зарубежные соревнования (около 85% от общего объема).

«Поиск денег для финансирования нужд федераций был постоянной гонкой. Сейчас этот вопрос упростился: в 2026 году цифра [целевых отчислений букмекеров] составит 2,25%, а до 2028 года уже будет 2,5%. Это позволит больше собирать и аккумулировать средства для финансирования спорта.

Я, как президент Федерации керлинга, одной из самых любимых федераций в российском народе, до сих пор не могу понять, как формируется механизм отчислений на федерации.

Есть федерации, которые получают миллиарды, а есть такие, которые получают десятки тысяч рублей. И все это, конечно, сложно считается. Для многих из нас это несправедливое распределение средств.

Чем больше денег будет собираться в легальном бизнесе, тем лучше для нас. Фонд (Российский спортивный фонд – прим. Спортса’’) без этого не проживет, давайте честно говорить, развиваться он точно не сможет.

Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы фонд выставил прозрачную систему распределения средств, чтобы все федерации понимали, куда пойдут деньги, сколько их будет и как планировать свой бюджет», – отметил депутат Госдумы.

Ставки на Спортсе

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