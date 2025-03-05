«ПСЖ» – фаворит первого матча 1/8 финала ЛЧ с «Ливерпулем». На победу англичан дают 2.80
«ПСЖ» и «Ливерпуль» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Французский клуб выиграл 10 матчей подряд во всех турнирах. У англичан на этом отрезке 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения.
Букмекеры считают «ПСЖ» небольшим фаворитом встречи за 2.55. На победу «Ливерпуля» можно поставить за 2.80, на ничью – за 3.70.
Матч состоится 5 марта, начало – в 23:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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