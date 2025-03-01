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Шансы «Вашингтона» на победу в Кубке Стэнли выросли в 6 раз с начала сезона

У «Вашингтона» выросли шансы на победу в Кубке Стэнли в сезоне-2024/25.

«Кэпиталс» лидируют в Восточной конференции, набрав 84 очка в 59 матчах.

«Вашингтон» входит в топ-6 фаворитов на победу в Кубке Стэнли. На чемпионство «столичных» предлагается коэффициент 10.00.

Перед сезоном «Кэпиталс» находились за пределами топ-20 фаворитов НХЛ. Букмекеры давали на их итоговую победу 60.00. Коэффициент обрушился в 6 раз.

Если Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон» станет двухкратным обладателем Кубка Стэнли до окончания карьеры, сыграет коэффициент 7.80.

Обладатель Кубка Стэнли в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Эдмонтон» – 8.00;

2. «Каролина» – 9.00;

3-6. «Вашингтон» – 10.00;

3-6. «Виннипег» – 10.00;

3-6. «Даллас» – 10.00;

3-6. «Торонто» – 10.00.

Ставки на Спортсе

Опубликовала: Венера Кравченко
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