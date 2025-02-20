«Милан», «Аталанта» и «Ювентус» вылетели из ЛЧ после стыкового раунда. Все три клуба Серии А котировались фаворитами своих пар

Три итальянских клуба вылетели из Лиги чемпионов после стыкового раунда.

«Аталанта» проиграла по сумме двух матчей «Брюгге», «Милан» вылетел от «Фейеноорда», а «Ювентус» – от ПСВ.

Все три клуба Серии А котировались явными фаворитами своих пар: на проход «Аталанты» давали 1.40, на проход «Милана» – 1.47, на проход «Ювентуса» – 1.61.

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