«Милан», «Аталанта» и «Ювентус» вылетели из ЛЧ после стыкового раунда. Все три клуба Серии А котировались фаворитами своих пар
Три итальянских клуба вылетели из Лиги чемпионов после стыкового раунда.
«Аталанта» проиграла по сумме двух матчей «Брюгге», «Милан» вылетел от «Фейеноорда», а «Ювентус» – от ПСВ.
Все три клуба Серии А котировались явными фаворитами своих пар: на проход «Аталанты» давали 1.40, на проход «Милана» – 1.47, на проход «Ювентуса» – 1.61.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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