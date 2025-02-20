«Ман Сити» вылетел из ЛЧ, дважды проиграв «Реалу» в стыках. Осенью «горожане» котировались главными фаворитами турнира

«Ман Сити» уступил «Реалу» (1:3) в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов.

Английский клуб уступил по сумме двух матчей с общим счетом 3:6 и вылетел из турнира.

Осенью «Ман Сити» котировался главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов за 3.70.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола впервые в тренерской карьере вылетел из ЛЧ раньше стадии 1/8 финала.

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