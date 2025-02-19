«Сити» проигрывает «Реалу» в Мадриде после первого тайма – 0:2. На камбэк англичан дают 32.00

«Реал» побеждает «Ман Сити» в ответном матче стыкового раунда ЛЧ (2:0, перерыв).

«Горожанам» нужно побеждать, чтобы перевести матч в дополнительное время. В перерыве на победу «Сити» можно поставить за 32.00.

Первая игра в Манчестере завершилась победой мадридцев со счетом 3:2.

Ставки на Спортсе

«Когда ты букмекер, цена растет вдвое». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» работала с Овечкиным, «Реалом» и «ПСЖ», а сейчас познает Африку