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«Сити» проигрывает «Реалу» в Мадриде после первого тайма – 0:2. На камбэк англичан дают 32.00

«Реал» побеждает «Ман Сити» в ответном матче стыкового раунда ЛЧ (2:0, перерыв).

«Горожанам» нужно побеждать, чтобы перевести матч в дополнительное время. В перерыве на победу «Сити» можно поставить за 32.00.

Первая игра в Манчестере завершилась победой мадридцев со счетом 3:2.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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