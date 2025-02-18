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  • «Овечкин выбирал из нескольких букмекеров. Ему были важны не только деньги». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» – о контракте с хоккеистом
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«Овечкин выбирал из нескольких букмекеров. Ему были важны не только деньги». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» – о контракте с хоккеистом

Экс-шеф маркетинга «Фонбета» Алина Якиревич раскрыла подробности амбассадорского контракта букмекера с Александром Овечкиным.

– Овечкин стал амбассадором «Фонбета», когда ты была руководителем отдела маркетинга. Как это произошло?

– По-моему, мы встретились в России. Он выбирал из нескольких букмекерских компаний, то есть понимал, что хочет посотрудничать с кем-то из беттинга и искал партнера.

Овечкину были важны не только деньги. Он встречался с нами, встречался с акционерами, спрашивал, как компания занимается благотворительностью, интересовался планами по активации. И вообще он очень много узнавал про нас – нам понравился его серьезный подход. Это был точно не «кто больше заплатит», Саше и его команде была важна репутация партнера.

Мы летали в Вашингтон на съемки. Была классная рекламная кампания. Он комфортный и гибкий в работе. Мне кажется, Саша уже стал другом «Фонбета», а не амбассадором. Мы поддерживали баскетбольный клуб его мамы. Уверена, теплое и продуктивное сотрудничество продолжается и после моего ухода

Знаю, что сейчас ребята используют искусственный интеллект в работе с ним. Технология появилась уже после того, как я ушла. Здорово, что это помогает на расстоянии записывать с ним видео для соцсетей, – сказала Якиревич в интервью Спортсу’’.

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«Когда ты букмекер, цена растет вдвое». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» работала с Овечкиным, «Реалом» и «ПСЖ», а сейчас познает Африку

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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