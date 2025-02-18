«Шанхаю» Слуцкого нужно побеждать «Виссел Кобе» и надеяться на осечки конкурентов, чтобы выйти в плей-офф азиатской ЛЧ. 1.90 – обыграют чемпиона Японии

«Шанхай Шеньхуа» встретится с «Виссел Кобе» в 8-м туре группового этапа азиатской ЛЧ.

Для выхода в плей-офф команде Леонида Слуцкого нужно побеждать действующего чемпиона Японии и надеяться на осечки конкурентов. «Кобе» уже обеспечил себе выход из группы.

Букмекер дают коэффициент 1.90 на победу «Шанхая» Слуцкого. Ничья идет за 3.65, победа гостей – за 3.70.

Матч состоится 18 февраля и начнется в 15:00 мск.

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