«Бернли» не пропускает 11 матчей подряд. Это рекорд Чемпионшипа
«Бернли» на выезде сыграл вничью с «Престоном» в 33-м туре Чемпионшипа.
В прематче «Бернли» котировался фаворитом за 2.10, ничья шла с коэффициентом 3.06. У «Бернли» уже 11 нулевых ничьих в этом сезоне – больше всех в Чемпионшипе.
Кроме того, «Бернли» не пропускает 11 матчей подряд – это самая длинная сухая серия в истории английского первого дивизиона.
Всего в 33 турах «Бернли» пропустил 9 голов.
10 сухих матчей подряд – суперсерия «Бернли»! Помогает пари вратаря с совладельцем клуба
Опубликовала: Венера Кравченко
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