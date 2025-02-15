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«Бернли» не пропускает 11 матчей подряд. Это рекорд Чемпионшипа

«Бернли» на выезде сыграл вничью с «Престоном» в 33-м туре Чемпионшипа.

В прематче «Бернли» котировался фаворитом за 2.10, ничья шла с коэффициентом 3.06. У «Бернли» уже 11 нулевых ничьих в этом сезоне – больше всех в Чемпионшипе.

Кроме того, «Бернли» не пропускает 11 матчей подряд – это самая длинная сухая серия в истории английского первого дивизиона.

Всего в 33 турах «Бернли» пропустил 9 голов.

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10 сухих матчей подряд – суперсерия «Бернли»! Помогает пари вратаря с совладельцем клуба

Опубликовала: Венера Кравченко
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